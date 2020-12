Es weihnachtet hoch oben im Teuto

Werther -

Unweigerlich kommt dem aufmerksamen Spaziergänger im Teutoburger Wald zur Zeit das Gedicht „Knecht Ruprecht“ von Theodor Storm in den Sinn: „Von drauß’ vom Walde komm‘ ich her; ich muss Euch sagen, es weihnachtet sehr. Allüberall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. ...“ Denn auch auf der Egge in Werther und am Knüll in Halle stehen festlich geschmückte Weihnachtsbäume am Rande des Kammweges, weitere nahe dem „Bergfrieden“.