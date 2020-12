Jetzt sind es 19 Infizierte und eine Verstorbene

Die Leiterin des Altenzentrums, Marion Westerbarkei, hat auf WB-Anfrage am Dienstag mitgeteilt, dass nach weiteren laborgeprüften PCR-Tests nunmehr 15 von 30 Senioren in einem der insgesamt drei Wohnbereiche als infiziert gelten, am vergangenen Sonntag waren es noch zehn. Zudem sind zwei weitere Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden, sodass insgesamt nunmehr vier Mitarbeiter infiziert worden sind.

„Die Kollegen zeigen riesiges Engagement.“

Marion Westerbarkei bedauert die Entwicklung zutiefst, betont aber zugleich, wie sehr in dem isolierten Wohnbereich die Sicherheitsvorgaben penibel beachtet werden. Die Bewohner in dem speziellen Bereich dürfen seit Mitte Dezember ihre Zimmer nicht mehr verlassen und auch keine Besuche von außen empfangen. In der Betreuung und Pflege müssen die Mitarbeiter laut Westerbarkei höchste Achtsamkeit und Schutzmaßnahmen walten lassen. Alle Bewohner werden wöchentlich getestet und immer dann, wenn sie Symptome zeigen. Mitarbeiter werden noch öfter getestet. Zugleich gibt es das Bemühen, den Pflegebedürftigen in der Krise nochmals besondere Zuwendung zukommen zu lassen, auch Kontakte zu Verwandten und Freunden über Facetime und Telefon zu ermöglichen. „Die Kollegen zeigen riesiges Engagement“, ist Marion Westerbarkei auch sehr dankbar dafür, die in dem isolierten Wohnbereich 21 Mitarbeiter(-innen) im Einsatz hat.