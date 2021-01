Die digitale Stele ermöglicht mit einem 55-Zoll-Full-HD Touchscreen beste Einblicke in das historische Halle. Für Museumsleiterin Dr. Katja Kosubek ist mit der Errichtung der Steele ein lang gehegter Wunsch wahr geworden: „Endlich sind die Haller Zeiträume im Stadtbild sichtbar. Jetzt können auch Menschen, die keinen eigenen Zugang zum Internet haben, ihr Museum erkunden. An diesem prominenten Platz mitten in der Stadt wird Geschichte wahrnehmbar und lebendig.“

Das Museumsteam freue sich besonders darüber, sagte sie weiter, dass das Display am 8. Januar, dem Geburtstag der Haller Zeiträume offiziell eröffnet worden sei. Am 8. Januar 2008 gab es das erste Planungsgespräch – somit war dieses eine Art Geburtsstunde.

Die Idee für die Touchsteele stammt aus dem Ausschuss für Kultur & Tourismus und wurde vom Team des Stadtmarketings umgesetzt. Die Hardware stammt von einem Bielefelder Unternehmen, das sich auf Informationssysteme im öffentlichen Raum spezialisiert hat und unter anderem auch landesweit Bahnhöfe mit digitalen und analogen Systemen ausstattet. „Wir haben mit dem Ronchin-Platz bewusst einen Standort gesucht, der sowohl von den Hallern und Hallerinnen als auch von Gästen stark frequentiert wird“, sagt Timo Klack vom Stadtmarketing.

Die neue Steele ist täglich von 7 bis 22 Uhr in Betrieb und bildet nahezu alle Inhalte der Stammseite des virtuellen Museums www.haller-zeitraeume.de ab.