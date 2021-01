Normalerweise turnen wöchentlich rund 200 Kinder in verschiedenen Gruppen des TV Künsebeck. Gemeinsam wird gespielt, geübt, geschwitzt und gelacht. Normalerweise. Derzeit turnt niemand, denn noch immer sind die Turnhallen und Sportplätze geschlossen. Deshalb sind Ideen gefragt: Was kann man als Sportverein tun, um mit den Kindern in Kontakt zu bleiben? Um weiter für Bewegung im Alltag zu sorgen?

Angeregt durch die Kampagne #trotzdemSPORT des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen haben die Aktiven des TV Künsebeck jetzt 200 „Bewegungstüten“ gepackt und an die jüngsten Vereinsmitglieder verteilt. In jeder dieser Tüten finden die Kinder ein Springseil und ein Würfel-Bewegungsspiel für zuhause – und ein paar Naschereien. Geturnt werden kann mit der ganzen Familie, egal, ob drinnen oder draußen.

Auch TV-Vorsitzender Hartmut Pohl freut sich über die Aktion: „Die Corona-Pandemie hat das Vereinsleben stark beeinträchtigt. Nach wie vor ist noch kein Regelsportbetrieb in Sicht. Gerade den Jüngsten fehlt die regelmäßige Bewegung und der Spaß in der Gruppe. Mit der Tütenaktion halten wir den Kontakt zu unseren Kindern und ihren Familien. Sicher trägt so ein kleines Bewegungsangebot zu Hause auch zur guten Stimmung bei und beugt Langeweile vor.“

Der TV Künsebeck hofft, möglichst bald wieder in den zahlreichen Gruppen Sport machen zu können. In der Zwischenzeit halten sich die Mitglieder durch Online-Video-Übungen und Kurse per Zoom-Konferenz fit. www.tv-kuensebeck.de.