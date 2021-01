Wortmann steigt ein

Gesellschafter bei der Betreibergesellschaft der OWL-Arena in Halle

Halle/Hüllhorst (WB) -

Gesellschafterwechsel bei der OWL Sport & Event GmbH sowie Court Hotel in Halle (Kreis Gütersloh): Mit der Familie Wortmann aus Hüllhorst im Kreis Minden-Lübbecke (das IT-Unternehmen Wortmann AG hat 2020 eine Milliarde Euro umgesetzt) ist zum 1. Januar ein neuer Partner sowohl in die Betreibergesellschaft der OWL-Arena (vorher Gerry-Weber-Stadion) als auch in die des angrenzenden Vier-Sterne-Hauses eingestiegen.