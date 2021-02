Im jüngsten „Flockdown“ wird es vielen Bürgern womöglich nicht aufgefallen sein: Aber auch politisch hat es in Halle einen Wintereinbruch gegeben. Was das heißt, wird die Ratssitzung am Mittwoch zeigen, wenn über den Haushalt abgestimmt wird. Hier könnte es passieren, dass nicht nur die CDU als größte Fraktion, sondern auch Bürgermeister Tappe seinen ersten eigenen Haushalt selbst ablehnen wird. Der Streit um den Alleestraßen-Umbaus sowie die möglichen Gefahren für den Verlust von Millionen-Fördergeldern bei ISEK-Projekten ist hier mehrfach dargestellt worden. Wichtig an all dem ist vor allem das politische Signal, dass sich die alte Gestaltungsmehrheit von Grünen, SPD und UWG unterhakt und zeigt, wie durchsetzungsstark sie sein kann.

Diese Durchsetzungsstärke hat das Dreierbündnis übrigens schon mal bei der Gründung der Haller Gesamtschule gezeigt, als es sich selbst von Klagen der Nachbarkommunen nicht aufhalten ließ. Die Spätfolgen dieser Kopf-durch-die-Wand-Politik zeigen sich heute. Die kleine Schule droht trotz hoher Investitionen gar in eine strukturelle Dreizügigkeit abzusinken. Der Gesamtschule selbst die Schuld für diese Entwicklung zu geben, greift viel zu kurz. Hauptursache ist die ideologisch motivierte Fehleinschätzung der damaligen Ratsmehrheit, welche Schulen Haller Eltern für ihre Kinder auf lange Sicht bevorzugen würden. Die Anmeldeerfolge der Realschule Steinhagen sprechen Bände.

Für die damalige Dickköpfigkeit in Sachen Gesamtschule haben Grüne, SPD und UWG bis heute keine politische Verantwortung übernommen. Was Fragen für das politische Hier und Jetzt provoziert: Kann es sein, dass es den Überzeugungstätern aus diesem Lager an Urteilsvermögen mangelt? Und was bedeutet es für Halle, wenn die Verkehrspolitik langfristig genauso verunfallt wie die Schulpolitik dieses Lagers?