Mit Laufsteg und Wundertüte

„Ich habe erlebt, dass die Menschen total kreativ geworden sind, um Zuversicht und Perspektive nicht zu verlieren,“ hat Sigrun Lohmeyer beobachtet, die Vorsitzende der Haller Interessen- und Werbegemeinschaft (HIW). „Das reicht vielleicht nur gerade für die Miete. Aber man lässt dadurch den Kontakt zur Stammkundschaft nicht abreißen.“ „Schaufenster-Shopping“ nennt sie das, was vor allem die Bekleidungs- und Schuh-Geschäfte in die Tat umgesetzt haben. Wer viele Schaufenster hat, wie das Modehaus Schweppe, hat die durchnummeriert, hat an den Ausstellungsstücken Nummern und eine Liste mit den vorhandenen Größen liegen und natürlich an der Tür oder gleich am Fenster die Telefonnummer stehen.