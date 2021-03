Bewusstsein für den Naturschutz fördern

Die beiden Biologen treffen sich im Gartencenter Brockmeyer, um schon traditionell im März ihre jährliche Spende in Empfang zu nehmen. Und die fällt sogar 1500 Euro üppiger aus als in den vergangenen Jahren, summiert sich für beide Einrichtungen auf 4500 Euro. Das Geld stammt aus der Henry-und-Silke-Brockmeyer-Stiftung, die teilweise aus den Einnahmen der drei Gartencenter in Künsebeck, Gütersloh und Detmold, aber auch durch Spenden von Lieferanten und anderen Geschäftspartnern gefüllt wird. Anlass ist – eigentlich – die immer im Frühjahr stattfindende Orchideen-Schau und -Umtopfaktion.