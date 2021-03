Sturmgefahr: Stadt Halle räumt im Wald auf

Halle -

Wer am Mittwoch am Steinhausener Wald vorbei kam, dem dürften mehr Polizeikräfte als sonst aufgefallen sein. Doch sie sind nicht vor Ort, um möglicherweise zurückgekehrte Waldbesetzer zu beobachten. Der Grund ist vielmehr die Wettervorhersage: Weil die Überreste der Waldbesetzung durch Umweltaktivisten am Steinhausener Weg bei der aktuellen Wetterlage eine Gefährdung darstellen, hat Bürgermeister Thomas Tappe das Entfernen der restlichen Paletten und Banner angeordnet.