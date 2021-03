Ravenna-Park ist fast „ausverkauft“

Es geht um die mehr als 50.000 Quadratmeter große Fläche zwischen Logistikcenter und Outlet von Gerry-Weber und dem Kreisverkehr an der A-33-Abfahrt Künsebeck. Das wollte die Stadt eigentlich an einen Investor verkaufen, musste mangels Nachfrage aber umplanen und durch zwei teilen. Das Gartencenter Brockmeyer plant hier einen Neubau. Das Unternehmen mit bislang drei Gartencentern in Künsebeck, Gütersloh und Detmold will an der Stelle aber keinen neuen Gartenmarkt in verkehrsgünstiger Lage direkt an der A 33 errichten. Vielmehr sollen die an verschiedenen Standorten liegenden Lager an einer Stelle zusammengefasst werden, wie Henry Brockmeyer kürzlich am Rande eines Pressegesprächs erwähnte. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren, er hoffe darauf, noch in diesem Jahr anfangen zu können.