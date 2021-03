Zwar hat sie hier eine gewisse Selbstständigkeit, muss sich aber auch an Vorgaben und Kontingente halten. Die werden gerade in Form des Regionalplanes auf Ebene des Regierungsbezirkes Detmold entwickelt. Bis Ende März hat die Stadt Zeit, ihre Stellungnahme dazu abzugeben. Beim ersten Beratungsschritt – noch ohne Beschlüsse – im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) und in den dort vorgelegten Vorschlägen der Verwaltung wird aber schon deutlich, dass Halle sich vor allem die Einschränkungen bei künftigen Wohnbau- und Gewerbeflächen so nicht gefallen lassen möchte. Erste Beschlüsse sollen, nach Diskussionen in den einzelnen Fraktionen, kommenden Mittwoch in einem weiteren HFA und am 24. März im Rat fallen. Eine der Diskrepanzen in den Auffassungen zwischen Bezirksregierung und Stadt machte in seinem Vortrag Privatdozent Dr. Jürgen Flöthmann von der Uni Bielefeld deutlich.