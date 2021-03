Ohnehin kein Gewerbe geplant: Landwirtschaft soll bleiben

Grüne wollen, dass die Stadt Halle ein 4,4-Hektar-Areal in Künsebeck wieder verkauft

Halle-Künsebeck -

Anstatt neue Gewerbeflächen auszuweisen und damit immer mehr Flächen zu versiegeln, sollte man zunächst die bestehenden geeigneten Gewerbeflächen heranziehen, fordern auch die Haller Grünen schon lange. In einem aktuellen Antrag richten sie den Blick auf eine 4,4 Hektar große Fläche im Bereich Pappelstraße/Tatenhausener Straße in Künsebeck. Die Grünen beantragen, die Stadt Halle möge diese Fläche verkaufen; das Areal solle dauerhaft in landwirtschaftlicher Bewirtschaftung bleiben.