Sie haben eine echt herausragende Wirkung im Haller Süden. Zwischen Bahnlinie und Künsebecker Weg prägen zahlreiche Baukräne das Stadtbild, entstehen helle Rohbauten und sind sogar schon die ersten Dächer zu sehen. Im neuen Wohngebiet Gartnischkamp, seit September vergangenen Jahres durch Straßen und Kanäle fertig erschlossen, schießen die Häuser regelrecht aus dem Boden. Die Nachfrage nach den eigenen vier Wänden ist riesig, der Vorrat an städtischen Angeboten aber schon wieder erschöpft. Stadt schließt ihren letzten Kaufvertrag ab Insgesamt 120 Baugrundstücke sind auf dem 7,5 Hektar großen Areal entstanden, das die „Lücke“ zwischen den alten Wohngebieten nördlich der Bahn und dem jüngsten großen Baugebiet Weidenkamp schließt. Begrenzt wird es im Osten von der Neulehenstraße, im Westen von der Schloerstraße. Im Zuge des Umlegungsverfahrens hat sich der Anteil an stadteigenen Grundstücken auf 39 erhöht, eine weitere Parzelle liegt außerhalb am Sandkamp. Und die sind inzwischen alle weg.