In der öffentlichen Diskussion ist die geplante Mehrentnahme von Grundwasser durch die August Storck KG bereits seit mehr als einem Jahr. Nunmehr kommt das behördliche Genehmigungsverfahren in die öffentliche Beteiligung. Von Montag, 22. März, an liegen alle Unterlagen beim Kreis Gütersloh (auch im Internet www.kreis-guetersoh.de/amtsblatt) sowie im Rathaus der Stadt für vier Wochen aus. Jedermann, der sich durch die Planungen berührt sieht, kann bis zum 5. Mai Einwendungen vortragen und dann gegebenenfalls sogar gegen das Vorhaben eine Klage einreichen.