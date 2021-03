Die Schadenssumme liegt laut Feuerwehr im sechsstelligen Bereich, beträgt also mindestens 100.000 Euro. Zum Glück hat es keine Verletzten gegeben. Die Familie mit zwei kleinen Kindern im Kindergartenalter ist nach Auskunft von Wehrführer und Einsatzleiter Wilhelm Köhne zunächst bei Verwandten untergekommen. Der Brand im Dachgeschoss des Einfamilienhauses an der Anliegerstraße In den Gärten in Halle war gegen 10.45 Uhr der Feuerwehr gemeldet worden.