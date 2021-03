Halle -

Von Stefan Küppers

Das 100-jährige Firmenjubiläum von Witte in Halle fiel schon in den Beginn der Pandemie. Und der Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe fällt leider in den nächsten Lockdown. Das Unternehmen Witte hat in drei Generationen viele Veränderungen erlebt.