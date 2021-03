Ratsmehrheit grenzt sich deutlich von den Grünen ab

Eine Grundsatzdebatte gab es im Stadtrat am Mittwochabend über die städtische Stellungnahme zum Regionalplan. Während die Grünen den Plan als ein fatales Signal für nachfolgende Generationen und für eine falsche Politik des „weiter so“ bezeichneten, gab es von der Gegenseite von CDU, SPD, FDP und vor allem UWG scharfe Kritik sowohl an der Grundhaltung sowie auch Widersprüchlichkeiten bei den Grünen.

Grüne sehen „vollkommen falsche Rahmenbedingungen“

Grünen-Fraktionssprecher Jochen Stoppenbrink hob auf die Beschlüsse der Klimakonferenz von Paris im Jahr 2015 ab, dass es beim Flächenverbrauch kein „weiter so“ geben dürfe. Der vorliegende Regionalplanentwurf setze vor diesem Hintergrund mit sehr großen Flächenangeboten für Siedlungs- und Gewerbebereich „vollkommen falsche Rahmenbedingungen“. Der Grüne verwies auf geplante Baugebiete, weshalb aus kein Bedarf für weitere Flächenversiegelung bestehe. Als Obergrenze für weitere Wohnkontingente bis 2040 nannte Stoppenbrink eine Zahl von zwölf Hektar.

Ergänzend führte Friederike Hegemann, Co-Fraktionssprecherin der Grünen, aus, dass Halle aufgrund seines erheblichen Pendlerüberschusses „erkennbar keine Bedarfe für weitere Zuwanderungen von Industrie oder Gewerbe“ habe. Sie lehnte die Bereitstellung weiterer Industrieflächen ab. Hegemann: „Nach zwei Dekaden mit einem beispiellosen Raubbau an natürlichen Lebensgrundlagen und Kulturlandschaft in unserer Stadt Halle, werden in dieser Stellungnahme die Ziele einer Wachstumsideologie weiterverfolgt, die unseren Planeten schon heute für alle erkennbar dem Klimakollaps zuführt.“

Vorwurf an Grüne: Bei Flächenverbrauch in Vergangenheit immer mitgestimmt.

In einer Erwiderung verwies SPD-Fraktionschefin Edda Sommer darauf, dass ein Regionalplan die Potenziale für künftig Entwicklung festlege. „Hier geht es nach dem Motto, wo könnte man, und nicht, wo muss man“, ergänzte Sommer, die die Aussagen der Grünen zu einem Ravenna-Park II als Mythos bezeichnete.

Die Grünen täten so, als würden morgen die Bagger rollen, merkte UWG-Sprecher Karl-Heinz Wöstmann kritisch an. „Vielleicht müsst ihr das so machen, weil ihr es im Wahlkampf nach außen gestellt habt“, richtete er in Richtung Stoppenbrink. Den Grünen warf er vor, dass diese bei den Flächenversiegelungen in der Vergangenheit immer mitgestimmt hätten.

Wolfgang Schulz (CDU) hob darauf ab, dass der Regionalplan nur Möglichkeiten verschaffen solle: „Erst zu gegebener Zeit sollten dann ökonomische und ökologische Belange miteinander abgewogen werden.“ Axel Reimers (CDU) warf den Grünen vor, künftigen Generationen Chancen nehmen zu wollen. Das habe mit Generationengerechtigkeit nichts zu tun.

Grünen-Sorgen um Trinkwasserversorgung in Halle zurückgewiesen

Harald Stützlein (FDP) kritisierte Jochen Stoppenbrink für dessen Aussage im Hauptausschuss, dass die Trinkwasserversorgung in Halle nicht mehr sicher sei. Von der Geschäftsführung der TWO habe er hingegen das glatte Gegenteil vernommen, die Haller Trinkwasserversorgung sei keineswegs in Gefahr.

Daraufhin meldete sich Dr. Kirsten Witte (Grüne) als TWO-Aufsichtsratsvorsitzende zu Wort: „Die Wasserversorgung in Halle ist gesichert, aber wir kommen zusehends an Grenzen. Perspektivisch ist damit zu rechnen, dass Wasser knapp werden könnte.“

Abschließend wies Bürgermeister Tappe darauf hin, dass wenn eine Stadt im Regionalplan keine Möglichkeit zur Entwicklung mehr bekomme, diese in der Konsequenz auch ihre Planungshoheit verliere. Am Ende wurde die Stellungnahme zum Regionalplan mit 29 Ja gegen zehn Nein der Grünen beschlossen.