Der 75-Jährige lässt sich am Testcontainer vor der Hansa-Apotheke ein Stäbchen in die Nase schieben. Für den zehnjährigen Enkel nimmt er die nicht wirklich angenehme Prozedur auf sich. Seit Mittwoch werden im Container an der Alleestraße Schnelltests durchgeführt. 50 bis 60 Personen werden mit Voranmeldung pro Tag getestet „Erst habe ich gedacht, das kriege ich personell nicht hin“, gibt Apotheker Dr. Hans Joachim Baltrusch zu. Aber dadurch, dass Hubertus-, Linden- und Haller Herz-Apotheke auch mit Testmöglichkeiten im Boot seien und freiwillige Helfer wie Krankenschwestern gefunden werden konnten, habe er sich entschieden, die Tests anzubieten. „Wir werden nicht die Welt retten, aber wir senden das Signal: Es geht voran, es bewegt sich was“, betont der Haller Pharmazeut. Fragezeichen bleiben dennoch. „Die Abrechnung zum Beispiel ist noch nicht ganz klar“, erzählt Dr.