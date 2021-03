Was eine Rallye mit Fasten zu tun hat

Los geht es am Schaukasten der IGKB (Interessengemeinschaft Künsebecker Bürger) am Ringofenplatz. In einem Aufsteller wird ein Umschlag herausgenommen. Darin finden sich eine Straßenkarte und sechs Texte zu den einzelnen Stationen der Rallye durchs Dorf. Ziel ist das Gemeindehaus. Der Weg zur zweiten Station ist für Emma genau das Richtige. Denn es geht die Talstraße entlang an der Unteren Mühle vorbei. Dort, wo die Künse plätschert, bleibt Emma stehen und schaut fasziniert ins Wasser. „Unser Dorf kennen wir und die Wege ringsherum, aber das gibt uns die Möglichkeit, es aus einer anderen Perspektive zu erleben.