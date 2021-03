Gutscheine für Familien spendiert

AWO-Kreisverband initiiert auch in Halle Aktion für bedürftige Kinder an den Offenen Ganztagsgrundschulen

Halle -

Von Klaus-Peter Schillig

So einfach kann es gehen, wenn man Lösungen unbürokratisch angeht: 61 Haller Kinder, deren Familien Hilfen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) erhalten, bekommen in diesen Tagen einen Gutschein über 40 Euro. Organisiert hat diese kleine Hilfe der AWO-Kreisverband Gütersloh, der in den meisten Schulen im Kreisgebiet den Offenen Ganztag (OGS) betreibt.