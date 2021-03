Halle einladend machen trotz alledem

Vor einer Woche hatten in einer gemeinsamen Aktion die Haller Interessen- und Werbegemeinschaft HIW, die Stadt Halle, die Kampagne „Kauf im Ort“ sowie das Innenstadtmanagement beschlossen, dass in dieser Osterzeit den Kunden in Halle etwas Besonderes geboten werden soll. Und auch wenn seit Tagen alle von neuen Lockdowns reden, die Haller Akteure wollen durchziehen. Und Geschäftsleute setzen damit zugleich Zeichen, dass sie noch da sind. Denn die überall gleichen Tische und Stühle, garniert mit einem kleinen Blumenschmuck und drapiert mit Sitzkissen der Kampagne „Kauf im Ort“ verstoßen für sich genommen ja gegen keine Corona-Vorschrift. Sie machen einfach den Ort einladender und attraktiver für die Kundschaft, die in den nächsten Tagen und Wochen nur nach verschärften Bedingungen einkaufen dürfen.