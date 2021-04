Das lange Warten auf ein neues Fahrrad

Der Laden direkt an der B 68 steht voll, viele Kunden müssen dennoch unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen. Fahrradkauf ist Glückssache, seit die Corona-Pandemie einen bisher nicht gekannten Boom ausgelöst hat. „Wer im Moment ein neues Fahrrad will, der sollte Zeit haben,“ sagt Matthias Rabe, Inhaber von Avanti in Halle. Ein halbes Jahr und mehr kann eine Bestellung schon mal dauern. Schon vor Corona war die Nachfrage nach E-Bikes in die Höhe geschnellt, mit den Beschränkungen der Pandemie explodierte förmlich auch der Run auf normale Fahrräder. „Wenn man Glück hat, ist das passende Fahrrad auf Lager,“ kann Matthias Rabe ein bisschen Mut machen, denn natürlich kommt von den Lieferanten immer etwas nach.