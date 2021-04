„In der offiziellen Mail des Staatssekretärs heißt es: Von der Schließung nicht betroffen sind die Abschlussjahrgänge. Das ist bei uns aber fast die Hälfte der Schüler“, erklärt Hampel. Fachhochschulreife, mittlere Reife, Berufsschulabschlüsse, Abitur: All das ist am Berufskolleg Halle möglich. 34 Abschlussklassen gibt es. „Die aber alle kommen zu lassen, hat mit Infektionsschutz nichts mehr zu tun“, wird Hampel deutlich. Dass die Abiturienten sofort wieder kommen, ist für ihn klar. Die restlichen Abschlussklassen will er gestaffelt in den Unterricht starten lassen. „Wie genau, werden die Schüler so schnell es geht erfahren“, verspricht Hampel. Auch die meisten seiner Kollegen sind ziemlich baff gewesen, als am Donnerstag entschieden wurde, dass von Montag an wieder Distanzunterricht auf dem Stundenplan steht.