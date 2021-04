Besorgte Alte danken der Jugend

Die Geste ist keine gewöhnliche: Zwei Vorstandsmitglieder des Haller Seniorenbeirates sind an die Presse getreten, um sich einmal ganz allgemein bei allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen für die viele Geduld während des Corona-Lockdowns „recht herzlich“ zu bedanken. Das WESTFALEN-BLATT hat bei Heinz Farthmann, Vorsitzender des Seniorenbeirates, und seinem Stellvertreter Joachim Bröker nachgefragt, warum ihnen dieses Dankeschön ein Bedürfnis ist.

Der 78-jährige Joachim Bröker hat selbst drei Enkeltöchter, die zwischen zwölf und 24 Jahren alt sind. Was junge Menschen in der Pandemie im Grunde seit mehr als einem Jahr alles nicht dürfen, ist immer wieder großes Thema in der Familie. So sind die Enkelinnen leidenschaftliche Handballer und dürfen die Hallensportart quasi nicht mehr ausüben. „Wenn sie dann sehen, dass die Handball-Bundesliga spielen darf und auch die Profiligen im Fußball mit Testkonzepten spielen dürfen, empfinden nicht nur sie als ungerecht“, sagt Joachim Bröker. Warum soll nicht auch auf unteren Ebenen mit Testkonzepten gespielt werden können? Aber auch auf anderen Ebenen sieht der Seniorenvertreter die Gerechtigkeitsfrage berührt. Dass zum Beispiel die kleinen Einzelhändler lange geschlossen waren, während in den großen Lebensmittelgeschäften durchgehend alles gekauft werden konnte.

Sorge über eine „verlorene Generation“

Bröker und Farthmann schreiben in der kleinen Erklärung des Seniorenbeirates: „Sie (die jungen Menschen) haben in dieser schweren Zeit auf viele Dinge verzichten müssen: gemeinsamer Sport, Zusammenkünfte, gemeinsame Feste, Abi-Abschlussball und all die Dinge, die gemeinsam viel Freude machen. Sie haben auf all diese Dinge verzichtet, um uns Alte zu schützen. Nochmals vielen Dank für diese Solidarität. Auch wir wünschen uns bald wieder Normalität im täglichen Leben. Bleibt weiter so solidarisch! Danke!“ Joachim Bröker denkt dabei insbesondere auch an die Situation in Schulen und in der Ausbildung mit den vielen Abwesenheiten über Monate und macht sich Gedanken über eine „verlorene Generation“. „Das alles macht mir als älterer Mensch große Sorgen. Ich finde, dass mehr Rücksicht auf die Jugend genommen werden muss“, fügt er noch hinzu.

Da kann der 82-jährige Heinz Farthmann nur zustimmen. Er hat Kindheit und Jugend in Krieg und Nachkriegszeit als Halbwaise (der Vater war als Soldat gefallen) in Niedersachsen in einem sehr ländlichen Bereich bei Bohmte verlebt. „Da war wirklich nichts los. Aber immerhin konnte ich mich mit Freunden treffen“, sagt er. Und Joachim Bröker fügt an: „In meiner Jugend habe ich eigentlich nichts vermisst.“ Ihm tut es in der Seele weh, dass die Jugend seit mehr als einem Jahr Bälle und Tanzveranstaltungen nicht besuchen kann, auch zum Beispiel normale Hochzeitsfeiern nicht durchgeführt werden können. „Es läuft nichts“, stellt er fest. Die beiden Vorstandsmitglieder des Haller Seniorenbeirates wollen auch erreichen, dass die Probleme der Jugend in der Pandemie noch stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken.

Rentner Joachim Bröker hat junge Familien vor seinem geistigen Auge, die in vielleicht zu kleinen Wohnungen leben, wo der Vater in Kurzarbeit ist und die Mutter neben Homeoffice auch noch das Homeschooling der Kinder begleiten muss. Bei aller notwendigen Disziplin in der Eindämmung einer gefährlichen Pandemie findet Joachim Bröker, dass eines wichtig ist: „Wir müssen mehr überlegen, was wir der Jugend in der Pandemie ermöglichen können.“