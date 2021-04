Die wenigen Gäste, die an Antje Siekendiek vorbei durchs Hotelfoyer laufen, kann sie mit Namen ansprechen und sogar ihre Essensvorlieben nennen. Monteure, Mechaniker, Ingenieure – wer in diesen Coronazeiten im Hotel übernachtet, ist beruflich unterwegs, benötigt ein Einzelzimmer, ein gutes Frühstück und abends etwas zu essen. Ausgelastet sind die Betriebe damit bei weitem nicht. Aber wie könnte es nach Corona aussehen, wenn Tagungen und Seminare anlaufen und auch Touristen verstärkt im eigenen Land bleiben? Im Gegensatz zu Halle haben alle übrigen Orte im Altkreis Betten eingebüßt. In Versmold ist das Altstadthotel künftig nur noch Seminarort, in Steinhagen ist für das geschlossene „Graf Bernhard“ noch keine Nachfolgeregelung in Sicht, in Werther ist das Stadthotel am Busbahnhof noch nicht wieder eröffnet. Das Best Western (früher Kippskrug) wird nach erneutem Betreiberwechsel wohl im Mai wieder öffnen. Gibt es etwa demnächst zu wenige Betten?