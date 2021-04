Bei den hohen Geschwindigkeiten, mit denen sich Fahrzeuge aus beiden Richtungen auf der L782 nähern, ist Geduld und Konzentration erforderlich. Ein kleines Holzkreuz direkt gegenüber von der Aufmündung, das immer wieder mit frischen Blumen geschmückt wird, erinnert an einen tödlichen Unfall vor vielen Jahren an dieser Stelle. Es blieb leider nicht der einzige tödliche Zwischenfall neben vielen weiteren Unfällen, bei denen es meist bei Sachschäden blieb. Dennoch wird es auch nach den jüngsten Vorstößen aus der Haller Politik keine wesentlichen Veränderungen sowohl an dieser als auch an der nächsten nur wenige hundert Meter entfernten Kreuzung (Ab- bzw. Auffahrt über die Nordstraße nach Werther) geben.