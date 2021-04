Innovationen im Haller Digital-Hafen

Stadt will in leeren Büros bei Gerry Weber Zentrum für Unternehmen zum Ausprobieren und Vernetzen schaffen

Halle -

Von Stefan Küppers

Ein zukunftsweisendes Projekt will die Stadt Halle in leerstehenden Büroräumen der Gerry.-Weber-Konzernzentrale realisieren. In einem sogenannten „Digital-Hafen Halle“ sollen sich gestandene Unternehmen und Start-Ups sich miteinander vernetzen und Möglichkeiten geschaffen werden, um Dinge auszuprobieren.