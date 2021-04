Storck plant keine Alternativstandorte

Das Planverfahren für die Storck-Erweiterung biegt mit der Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung in seine entscheidende Phase ein. Wenn am Dienstag, 20. April, ab 17.15 Uhr über den Bebauungsplan für die Werkserweiterung beraten wird, fungiert diesmal ein Grüner als Ausschussvorsitzender. Der etatmäßige Vorsitzende Wolfgang Schulz (CDU) ist erkrankt und soll durch Jochen Stoppenbrink (Grüne) vertreten werden. Kontroverse um angebliche „Spaltung in der Stadt“ Nachdem diese Zeitung die 329 Seiten lange Verwaltungsvorlage nach dem zweiten Planungsschritt (Offenlage) vorgestellt und Vertreter der Firma Storck wesentliche Gesichtspunkte der Planung hervorgehoben hatte, erreichte die Redaktion die Stellungnahme einer Gruppe von Haller Bürgern, die der Planung sehr kritisch gegenüber stehen. In einem Brief an den persönlich haftenden Gesellschafter der August Storck KG, Axel Oberwelland, haben die Haller Bürger Marion Weeke, Armin Meyer-Kühn und Silke Wilmimg, Tobias Rüter und Edith Rüter sowie Dietmar Althaus ihre Eindrücke nach den Waldbesetzungen geschildert.