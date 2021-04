„Brunnen sind schon ausgereizt“

BUND begründet seine ablehnende Stellungnahme zum Wasserverfahren der Firma Storck in Halle

Halle -

Von Stefan Küppers

In dem Verfahren um eine Ausweitung der Grundwasserförderung durch die August Storck KG hat der BUND als ein beteiligter Umweltverband am Dienstag seine erheblichen Zweifel erneuert, dass hier von behördlicher Seite in angemessener Weise mit den Grundwasservorräten und Förderrechten umgegangen wird.