„Dilemma“ hier, klares Bekenntnis dort

Begleitet von einer politischen Grundsatzdiskussion ist erste von mehreren Schritten für die finale Umsetzung der Storck-Erweiterungsplanung ist am Dienstagabend im Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss erfolgt. Mit einer deutlichen Mehrheit von neun Ja-Stimmen (CDU, SPD, UWG) und vier Enthaltungen (Grüne) hat das Gremium den zweiten Schritt im Verfahren für den Bebauungsplan (Offenlage) formal abgeschlossen und zugleich den Satzungsbeschluss gefasst. Wenn der Stadtrat, der coronabedingt nicht schon am 28. April, sondern erst am 16. Mai tagen soll, die Empfehlung bestätigen sollte, wird der Bebauungsplan rechtskräftig. Stadtplaner Dirk Tischmann hatte dem Planungsausschuss zunächst die wichtigsten Eckpunkte der 329 Seiten starken Verwaltungsvorlage zusammengefasst. Für die nötige Gesamtabwägung kamen sämtliche Besonderheiten und Kritikpunkte der Storck-Erweiterungsplanung kurz zur Sprache und die finalen Abwägungen zu einzelnen Einwendungen wurden sodann einzeln abgestimmt.