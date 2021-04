Mit der 2013 gegründeten Stiftung für Mikronährstoffe - Prävention, Gesundheit und Lebensqualität und der Initiierung des weltweit einmaligen Masterstudiengangs Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin an der Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld hat er sich in der oberen Liga der Gesundheitsmediziner etabliert. Dass Wienecke dieses Ziel als Fußballprofi und Trainer verfehlt hat, kann er inzwischen verschmerzen. Letztlich brachten ihn zahlreiche Verletzungen und 13 Operationen auf den nun eingeschlagenen Weg. Dabei treibt ihn die Motivation an, »in neue Dimensionen der Gesundheitsmedizin« vorzustoßen - und zwar so lange, »bis ich in die Kiste springe«, verkündet er in einem virtuellen Pressegespräch.