Er hilft den Menschen, die Unterstützung wirklich bitter nötig haben. Und dann kam Corona... Was können wir in Zeiten von Corona überhaupt noch machen? Diese Frage schwebte vor einem Jahr über allem bei Gemeindereferent Sebastian Plath und seinem 20-köpfigen Team. Schließlich ist der Mittagstisch im Martin-Luther-Haus für viele der 80 bis 100 Gäste – wie sie liebevoll genannt werden – wie ein „Ankerpunkt“, teilweise wie ein Familienersatz. Gibt es ihn doch schon seit fast zwölf Jahren; jeden Mittwoch, 52 Wochen im Jahr. „Wir konnten nicht einfach ein Schild an die Tür machen mit dem Satz: Nach Corona sehen wir uns wieder“, sagt Sebastian Plath. Die Lösung lautete: Lebensmitteltüten packen und mit Hilfe von Ehrenamtlichen zu den Gästen nach Hause bringen. „Das war ein organisatorischer Ritt“, gibt der Gemeindepädagoge zu. Dank eines Spendenaufrufs bei Youtube waren jedoch schnell alle Zweifel wie weggeblasen. „Die Resonanz bei Spendern wie Helfern war so groß, einfach toll“, freut sich Plath auch heute noch wie vor einem Jahr. Da ist die ältere Dame, die jede Woche Kekse backt. Da sind die Nachbarn, die in der Nachbarschaft Geld sammeln und Sebastian Plath fragen, was sie davon kaufen können.