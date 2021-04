Gut ausstaffiert im Stil der 80er

Die Dreharbeiten zum Boris-Becker Film beginnen an diesem Montag – und zahlreiche Haller sind dabei

Halle -

Von Klaus-Peter Schillig

Das Pressezentrum der OWL-Arena hat sich in ein riesiges Textilgeschäft verwandelt. Die Castingfirma „Producers Friend“ aus München hat einen großen Fundus mit Damen- und Herrenkleidung mitgebracht, um vor allem die Komparsen bei den heute in Halle anlaufenden Dreharbeiten zum Film über Boris-Beckers ersten Wimbledon-Sieg so einzukleiden, wie es im Juli 1985 modern war.