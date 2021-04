„Ostfriesen und Ostwestfalen haben mehr als nur das ‚Ost‘ gemeinsam“, findet Dr. Torsten Hübner. Der 33-jährige gebürtige Emdener ist am Teutoburger Wald inzwischen heimisch geworden und will dabei helfen, die Stadt Halle moderner zu machen: Er besetzt seit Oktober 2020 die neu geschaffene Stelle als Digital-Beauftragter. Das Studium hat den Ostfriesen in die ostwestfälische Metropole Bielefeld gebracht, wo er nicht nur sein Lieblingsfach kennengelernt hat, sondern auch seine große Liebe. Mit seiner Frau hat er bereits eine kleine Tochter, das zweite Kind ist unterwegs. Die Hübners haben inzwischen in Halle ein Haus gefunden und gekauft.