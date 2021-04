„Alle aufspringen zum Jubeln!“

Als Boris Becker am 7. Juli 1985 mit 17 Jahren als jüngster Spieler aller Zeiten Sieger beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon wurde, brüteten die Zuschauer im altehrwürdigen Tennisstadion bei mehr als 30 Grad. Und beim RTL-Filmdreh über Beckers Triumph an der Haller OWL-Arena? „Ich habe so gefroren“, erzählt eine immer noch kalte, aber glückliche Hallerin, die als Komparsin – eine von mehr als 100 – dabei gewesen ist. Und der es trotz der Kälte „Megaspaß“ gemacht hat. „Wir Frauen saßen da ja nur in Blüschen und Röcken“, erzählt die 49-Jährige, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung sehen möchte. Gespielt wurde schließlich sommerliche Hitze bei ostwestfälischer Kälte. „Als wir dann im Schatten der großen Tribüne waren, haben wir ganz schön gezittert,“ erzählt sie. Das Casting-Team habe deshalb schon Decken verteilt. Aber die müssen natürlich verschwinden, wenn die Kamera mit Blickrichtung Publikum läuft. „Und wir mussten dann ganz entspannt gucken.“ Und das immer wieder: Schließlich klappt selten eine Szene gleich beim ersten Versuch. Manche Einstellungen werden „zig Mal“ gedreht.