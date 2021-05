Kreis klagt gegen Land wegen B 68

Es gibt wohl nur wenige Straßen, die so intensiv mit der Geschichte eines Ortes verwoben sind, wie es die Bundesstraße 68 mit der Stadt Halle ist. Über einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren war die Verkehrslage auf der B 68 eines der Hauptargumente für den Bau der lange umstrittenen A 33. Und so ist es schon von lokaler Bedeutung, dass die B 68 vom heutigen Tage an in Halle keine Bundesstraße mehr ist. Denn vom 1. Mai 2021 an wechselt die sogenannte Straßenbaulastträgerschaft in der direkten Ortsdurchfahrt von der Bundesrepublik Deutschland auf die Stadt Halle über. Dass die B68 in und um Halle dennoch „noch nicht ganz tot ist“, wie sich Sven Johanning vom Landesbetrieb Straßen NRW in Bielefeld ausdrückt, das hängt mit einem Rechtsstreit zwischen dem Kreis Gütersloh und dem Land NRW zusammen, der bereits seit geraumer Zeit vor dem Verwaltungsgericht Minden anhängig ist.