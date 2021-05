Seit diesem Wochenende gelten neue Verkehrsregeln in dem Quartier „Westliche Haller Innenstadt“ - und diese werden von Passanten, Anwohner und Verkehrsteilnehmern sehr lebhaft diskutiert. Eine Vor-Ort-Recherche am Sonntag hat dabei erwiesen, dass zum Beispiel die in der Goebenstraße geltende Rechts-vor-Links-Regelung von vielen Autofahrern kaum beachtet wird.