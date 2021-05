Auf Mietacker selbst Gemüse anbauen

Vanessa Tönjes hat eine Fläche auf einem Acker des elterlichen Hofes vorbereitet und bietet kleine Parzellen von 25 (für Starter) bis 60 Quadratmetern für private Gärtner an. Gleich neben dem Feld an der Hesselteicher Straße plätschert der Ruthebach vorbei, der nahe Wald lädt ein zum Spazierengehen. Hier hat die studierte Landwirtin zusammen mit ihrer besten Freundin Mareike Groeneveld ein – erstmal – kleines Areal eingezäunt und zunächst zehn Beete á 25 Quadratmeter schon mal vorbereitet. Die ersten Interessenten gibt es schon, die hier in diesen Tagen, nachdem die dauernden Nachtfröste wohl überstanden sind, ihre Samen oder vorgezogenen Pflänzchen in die Erde bringen wollen.