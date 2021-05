Was einen Jungbauern begeistert

„Süße Früchtchen von hier“ ist auf einem neuen Großplakat mit Junglandwirt Simon Fritsche aus Halle-Hörste zu lesen. Das Motiv: Der junge Landwirt im Erdbeer-Tunnel, in der Hand eine große rote Erdbeere. „Seit Mitte letzter Woche ernten wir die ersten Früchte im Tunnel“, berichtet der 22-Jährige. Sein Plakat sowie sieben weitere Motive des Landwirtschaftsverbandes mit Jungbäuerinnen und -bauern aus OWL sind jetzt in der Region zu sehen. Das Anliegen der jungen Leute: Sie möchten ihre Arbeit sichtbar machen und informieren.

Simon Fritsche ist ein engagierter Öffentlichkeitsarbeiter. Austausch und Dialog sind ihm wichtig. Er möchte eine Brücke zwischen dem Landwirt und Verbraucher bauen. So ist er beispielsweise seit 2018 als Agrarscout beim Forum Moderne Landwirtschaft (FML) aktiv. Hier ist er auch in einem neuen Film des Forums Moderne Landwirtschaft zum Thema Spargel zu sehen.

„Es ist mein Traumberuf.“

Der gelernte Landwirt aus Hörste liebt seinen Beruf, „es ist mein Traumberuf“, betont der 22-Jährige. Er kommt nicht aus der Landwirtschaft und besucht derzeit die Fachschule für Agrarwirtschaft in Herford, die er Ende Juli als staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt abschließen will. „Wir müssen noch viel mehr über unseren Beruf und unsere Arbeit auf den Höfen reden, zeigen und erklären“, sagt er. Er ist überzeugt, Öffentlichkeitsarbeit fange bei jedem Landwirt an. „Unsere Arbeitsweise, unser Tun, ist oft vielen Menschen fremd.“

Seine Liebe zur Landwirtschaft ist schon in frühester Kindheit entfacht. Schon als Fünfjähriger war er immer auf einem Hof in der Nachbarschaft. „Während meines Schulpraktikums und meiner Ausbildung konnte ich dann auf verschiedenen Betrieben im Kreis Gütersloh viele Einblicke gewinnen“, berichtet Fritsche. Drei Monate schaute er sich zudem die Landwirtschaft in Australien auf einer Farm an.

„Der Kern unserer Arbeit ist seit Jahrtausenden der gleiche, der Umgang mit Lebewesen, Boden und Natur.“

Die praktische Arbeit macht ihm Spaß, so arbeitet er neben der Schule auf dem Hof Große Wächter in Verl. Hier wird er, wenn er im Sommer die Fachschule abschließt, in Vollzeit arbeiten. Große Wächter halten Hühner und Rinder und bauen Spargel sowie Erdbeeren an. „Die Arbeit ist total abwechslungsreich und vielfältig“, erzählt Fritsche.

„Der Kern unserer Arbeit ist seit Jahrtausenden der gleiche, der Umgang mit Lebewesen, Boden und Natur“, sagt der junge Mann aus Hörste. Die Bedingungen rundum hätten sich natürlich geändert, vieles habe sich weiterentwickelt wie in anderen Bereichen auch, so Fritsche, doch Landwirtschaft sei seit je her auch Veränderung.

„Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt-, Ressourcen– und Klimaschutz sowie Tierwohl sind für uns heute ganz wichtig“, unterstreicht er. Man stehe hier am Anfang von Veränderungsprozessen wie es sie in vielen anderen Bereichen ebenso gebe, beispielsweise im Energiesektor oder in der Automobilindustrie. „Vieles können wir aber nicht gleich von heute auf morgen stemmen“, verdeutlicht Fritsche.