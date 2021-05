„Mama, ich brauche da noch eben Hilfe bei Physik“, meldet sich der zwölfjährige Peer. „Willkommen in meiner Welt“, sagt die 37-Jährige lachend. Die Künsebeckerin ist wie die meisten Mamas: Sie klagt nicht den ganzen Tag, sie macht. Auf die Frage, wie wichtig ihr der Muttertag an diesem Sonntag sei, kommt eine klare Antwort: „Eigentlich gar nicht.“ Sie ist als Vollblut-Mama von vier Kindern ohnehin mehr mit dem siebten Geburtstag von Leo am heutigen Samstag beschäftigt als mit dem Muttertag.