Bei den Wirten bleiben Fragen offen

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) Nordrhein-Westfalen fordert bei Unterschreiten einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 die gleichen Lockerungen im Gastgewerbe wie in anderen Bundesländern. Auch Haller Gastronomen sehnen die Wiederöffnung herbei, sie haben aber auch den enormen Aufwand drumherum vor Augen. „So wie wir selbst scharren auch unsere acht Mitarbeiter schon mit den Hufen“, berichtet etwa Nadine Dietz, die mit ihrem Ehemann Thorsten seit März 2019 das Restaurant Dietz zwischen Bahnhofstraße und Kirchplatz betreibt. Mussten die Gäste im vergangenen Jahr noch ihre Kontaktdaten auf Papier hinterlassen („Die haben wir nach der Aufbewahrungsfrist sofort brav geschreddert“), werden derzeit Möglichkeiten wie beispielsweise die Luca-App diskutiert, mit der man per Handy ein- und auschecken könnte. „Aber wie würde das umgesetzt?“, überlegt Nadine Dietz. „Mit QR-Codes am Haupt- und am Terrasseneingang? Was ist mit denjenigen, die kein Handy nutzen? Gibt es für sie wieder Papierlisten?“ Ein negatives Corona-Testergebnis nachzuweisen, dürfte obligatorisch sein.