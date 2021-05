Wo der Lindenbrunnen sprudelte

Im Jahr 1947 begann in Halle die Förderung des Mineralwassers „Lindenbrunnen“. Das Wasser dafür kam aus 240 Metern Tiefe unter dem Gelände der Brennerei Kisker. Diese eröffnete nach dem Krieg mit Saft und Mineralwasser einen neuen Produktionszweig. Die Kinder mochten den „Lindenbrunnen“ am liebsten schön süß, als Orangen- oder Zitronensprudel.

Halle schmückt sich gern mit dem Namen „Lindenstadt“. Abgeleitet ist dies wohl von der 800 Jahre alten Gerichtslinde, die schon 1726 gefällt wurde. Zur Erinnerung pflanzten Haller Bürger immer wieder neue Linden an Straßen und Plätzen. Und als Halle um 1930 „Luftkurort“ werden sollte, machte es seinem Beinamen „Lindenstadt“ bereits alle Ehre. Natürlich wurden auch die Gaststätten entsprechend benannt: die „Lindenstuben“ an der Bahnhofstraße, der „Lindenhof“ an der Alleestraße , und das „Unter den Linden“, der heutige „Gasthof Hollmann“.

Auch Saft wurde gepresst

Auch einen erfrischenden „Lindenbrunnen“ gab es – und das ist erst 40 Jahre her! Der Lindenbrunnen war keine öffentliche Quelle, sondern ein von der Firma Wilhelm Kisker gebohrter Mineralbrunnen. Er reichte erstaunliche 240 Meter tief in die Erde – vergleichbar mit der Länge der Bahnhofstraße vom Lindenplatz (Lange Straße) bis hinunter zum Rathaus I (Ravensberger Straße).

Der Tiefbrunnen lag auf dem Betriebshof der Firma an der Kiskerstraße. In der Fabrik wurde nicht nur Alkohol erzeugt und zu Spirituosen oder Likören zubereitet, sondern in der Süßmosterei auch Saft gepresst und ab 1947 Mineralwasser abgefüllt.

„Abgeteuft“ wurde der Brunnen schon 1905/1906, um Prozess- und Reinigungwasser für die Brennerei zu gewinnen. Für das „Einmaischen“ des Getreides erwies sich das sonst hochwertige Mineralwasser allerdings als ungeeignet. Der Brunnen blieb danach 40 Jahre lang ungenutzt.

Statt Backsteinfassade prangte das Gebäude nun in futuristischer Glasbausteinoptik

Da Eduard Kisker III. im Jahr 1938 eine Süßmosterei gegründet hatte und seitdem auch die Herstellung und Abfüllung von alkoholfreien Getränken in Flaschen möglich war, erinnerte man sich an die verborgene Quelle. Gleich nach dem Krieg installierte die Firma Kisker unter der Marke „Lindenbrunnen“ als weiteres Standbein eine Mineralwasserabfüllung. Einige Jahre später, 1960, wurde das alte Fabrikgebäude an der Langen Straße zu einem hochmodernen Abfüllbetrieb für Fruchtsäfte und Erfrischungsgetränke umgebaut. Statt der alten rotbraunen Backsteinfassade prangte das Gebäude nun in futuristischer Glasbausteinoptik – im Kontrast zu den benachbarten Fachwerkhäusern am Kirchplatz.

Der Lindenbrunnen wurde in den Ausführungen „Mineralwasser“, „Zitrone“ und „Orange“ hergestellt. Bald kam noch „Florida-Boy“ ins Sortiment, ein Fruchtsaftgetränk, das in Lizenz produziert wurde. Allmorgendlich verließen die kleinen Verkaufsfahrzeuge der gelb-grün-orangefarbenen Florida-Flotte den Hof und strebten in alle Richtungen davon.

Aus der Nachbarschaft gab es zunehmend Beschwerden über den Fahrzeugverkehr und ganz ohne Lärm war das Flaschenleergut auf dem holprigen Hof natürlich auch nicht zu bewegen.

Museum sucht noch passende Souvenirs

Es wurde klar, dass der Firmenstandort an der Kiskerstraße irgendwann aufgegeben werden müsste. Fast 250 Jahre lang und in acht Generationen hatte die Familie Kisker ihren Standort mitten in Halle gehalten. Die Entscheidung für einen Fabrikneubau in Künsebeck bedeutete die Aufgabe des „Lindenbrunnens“ und damit des gesamten alkoholfreien Geschäftszweiges. Nur die Verwaltung verblieb bis heute im historischen Bürogebäude gegenüber dem Kiskerhaus, in dem Johann Anton Kisker die Firma 1732 gegründet hatte.

