Halle weckt Vorfreude auf den Kultursommer

Im Juli und August sollen kleine Pop-up-Events im Innenstadtbereich und einzelne Termine stattfinden, die in der Kernwoche vom 6. bis 15. August ihren Abschluss finden. Alle Veranstaltungen finden draußen statt: etwa auf dem Vorplatz des Bürgerzentrums Remise, wo die Besucherzahlen durch feste Ein- und Ausgänge kontrolliert werden können. Für die Veranstaltungen in der Kernwoche wird eine Bühne an der Remise aufgebaut, auf der täglich Veranstaltungen stattfinden sollen; für die meisten wird kein Eintritt erhoben.

Auch der lokale Einzelhandel und die Gastronomie werden eingebunden. Die Finanzierung (Budget etwa 40.000 Euro) des Haller Kultursommers erfolgt aus den Töpfen des ausgefallenen Stadtfestes sowie durch die jüngst beschlossenen zusätzlichen 10.000 Euro zur Kulturförderung. Geplant ist unter anderem bislang Folgendes – unter Vorbehalt: Am 2. und 23. Juli verbindet die „Hörbar“ Musik und Getränke an der Remise, am 6. August dann noch einmal am Café Altes Pfarrhaus in Stockkämpen. Ein Kulturpfad lädt am 25. Juli zum Kunstspaziergang durch die Haller Innenstadt ein. Lesung, Konzerte, Kabarett, ein Sport-Themenabend, ein Familientag und weitere Veranstaltungen komplettieren das umfangreiche Sommerprogramm.

„Am 27. Mai stellen wir die Planungen auch noch einmal im Kulturausschuss vor“, kündigt Timo Klack vom Stadtmarketing an.