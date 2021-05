Sie nennen es einen Kompromiss

Was dann aber als Alternativvorschlag auf den Tisch kommt, ist nicht weniger als die Forderung in Richtung des Unternehmens, den Steinhausener Wald weitestgehend unangetastet zu lassen, auf die Verlegung des Laibachs zu verzichten und den Verlauf des Steinhausener Weges nicht zu verändern. Storck schwebt die Verlegung des Laibachs sowie des Weges vor in Richtung Westumgehung. Beides würde umgeleitet und dann um das Storck-Gelände herum führen (siehe Vergleich unten). Der von den Kritikern als „gangbarer Weg“ bezeichnete Vorschlag würde für Storck ein Abrücken von zentralen Ideen bedeuten.