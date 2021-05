Das Land Nordrhein-Westfalen hat aber doch noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die fest einkalkulierten Fördermittel fließen in diesem Jahr noch nicht, der „Topf“ war früher leer. Die Haller wollen aber am Ball bleiben. Der Förderantrag wird für das Jahr 2022 noch einmal gestellt. Um die neue Lage zu besprechen und auch einen entsprechenden Beschluss zu fassen, musste der Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Generationen (GSG) praktisch zu einer Sondersitzung in der Sporthalle Masch zusammenkommen.