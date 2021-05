Wenn zwei D-Züge aufeinander zurasen, ist es ein ehrenwertes Anliegen, als Notbremse nach einem Kompromiss zu suchen, bevor es knallt. Doch wenn es – wie bei dem Vorschlag der „Kritischen Bürger in Halle“ im Fall Storck-Erweiterung geschehen – eine Idee ist, die der Gegenseite abverlangt, von Kernpunkten komplett abzurücken, hat das mit Kompromiss nichts zu tun.

Was Storck ohne es auszusprechen angeboten wird, ist der Verzicht auf eine erneute Besetzung des Steinhausener Waldes im Oktober, wenn Fällarbeiten wieder möglich wären. Ansonsten haben die Bürger nichts in der Hand, was sie Storck als Kompromiss anbieten könnten. Das ist zu wenig. Sie haben nur das Druckmittel einer erneuten Waldbesetzung. Das grenzt an Erpressung.

Völlig unverständlich ist, warum sich alle Waldretter bislang nicht ansatzweise organisiert haben. Wer etwas erreichen will, muss das als Erstes tun. Stattdessen gibt es weder Unterschriften noch gemeinsame Projekte mit den in Teilen ebenfalls kritischen Grünen im Stadtrat noch Kontakt zu den Waldbesetzern, deren Interesse nach der Besetzung des Storck-Waldes offenbar nicht mehr groß zu sein scheint.

So müssen sich die kritischen Bürger die Frage gefallen lassen, welche Legitimation sie eigentlich haben, einen solchen Vorschlag zu machen völlig abseits politischer Prozesse?