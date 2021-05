„Wenn ich bockig bin, wird reagiert“

Viele Eltern fragen sich: Wann ist diese Trotzphase endlich vorbei? Können Sie Hoffnung machen? Josef Schmeing: Trotzphase ist immer so negativ. Es geht um Autonomie. Deshalb trotzen Kinder. Sie beginnt frühestens mit Eineinhalb und kann bis zum sechsten Geburtstag andauern. Der Hauptteil ist zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr. Was ist denn noch Trotzphase und was ist bereits Teil des Charakters? Schmeing: Da gibt es keine klaren Grenzen. Die Kinder versuchen schließlich nur, sich von den Eltern abzukapseln. Sie setzen Grenzen. Meine Erfahrung ist, dass je eindeutiger Eltern ihre Grenzen deutlich machen, desto einfacher ist es für Kinder.