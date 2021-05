Sportanlagen werden fit gemacht

Auch wenn in der gegenwärtigen Pandemie die Ausübung von Sport allenfalls individuell möglich ist, so läuft in Halle der Bau von Sportplätzen beziehungsweise die Ertüchtigung von Sportanlagen sehr erfreulich. Dies hat die zuständige Fachbereichsleiterin im Haller Rathaus, Regina Höppner, jetzt in einem ihrer Newsletter an Rat und Verwaltung mitgeteilt. Diese sendet sie regelmäßig immer dann aus, wenn Corona-bedingt keine oder nur verkürzte Fachausschüsse stattfinden können. Die größte und teuerste Baumaßnahme läuft aktuell am Sportzentrum Masch. Dort ist bekanntlich bereits im vergangenen Jahr ein Rasenplatz mit leichtathletischen Anlagen entstanden. Mittlerweile nimmt auch der daneben liegende neue Kunstrasenplatz Gestalt an. Sofern es die Wetterlage zulässt, wird laut Regina Höppner der Kunstrasen verlegt.