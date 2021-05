„Bestes Teilnehmerfeld aller Zeiten“

Die Vorfreude auf Spitzentennis ist vor allem bei Turnierdirektor Ralf Weber riesengroß. „Auch mir hat in den vergangenen eineinhalb Jahren vieles gefehlt“, sagt der 57-Jährige. „Ich freue mich, dass wieder Leben auf die Anlage kommt.“ Mitte Februar hatte Weber angekündigt, das Turnier in diesem Jahr wieder durchzuziehen. „Auch wenn es wirtschaftlich schwierig wird, den Break-even zu erreichen, wollen wir ein Zeichen setzen für den Sport, die Fans und unsere Partner.“ Der Turnierdirektor, der in Halle mit einem umfangreichen Rahmenprogramm für die Zuschauer abseits der Tennisplätze den Begriff des „Tennistainment“ geprägt hat, spricht angesichts der Einschränkungen von „ein paar Wermutstropfen“. Der größte dürfte sein, dass die Matches des „besten Teilnehmerfelds in der Turniergeschichte“ nicht wie sonst von insgesamt 115.000 Fans live vor Ort verfolgt werden können. „Dafür wird das Turnier so umfangreich wie nie übertragen“, sagt Weber. Die 85 Sendestunden in Deutschland bei den TV-Partnern Eurosport und ZDF bedeuteten eine Verdoppelung gegenüber den Vorjahren und einen Rekordwert.