Seit Anfang November – sieben Monate lang – ist das nicht möglich gewesen. Coronabedingt, wie es so schön heißt. Was coronabedingt in der Realität heißt, weiß Juniorchef Emil Sickendiek ganz genau: Personal in Kurzarbeit schicken, den Banker häufiger kontaktieren als so manches Familienmitglied und in der eigenen Branche so manch einen aufgeben sehen. Die Chance, jetzt zumindest die Außengastronomie öffnen zu können, setzt bei ihm vor allem ein Gefühlt frei: „Erleichterung“. Er hätte schon am Donnerstag, 27. Mai, öffnen dürfen. „Das war aber angesichts der Vorbereitungen nicht zu schaffen“, betont Emil Sickendiek junior. Einkäufe, Kühlhäuser und gesamte Kühlung nach sieben Monaten Gastro-Lockdown checken lassen, Gläser, Teller, Besteck spülen und polieren, Tische fertig machen und das gesamte Lokal von Staub befreien: „So ein Restaurant ist nicht von einem auf den anderen Tag hochgefahren“, sagt Sickendiek, der im Rossini ein Team von zehn Festangestellten leitet.